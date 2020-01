Chenine s’entretient avec le président du Conseil de la Choura saoudien et Ghannouchi

Les crises dans les pays arabes au centre de la rencontre

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a rencontré, mercredi dernier à Ouagadougou (Burkina-Faso), le président du Conseil de la Choura saoudien (Assemblée consultative), Cheikh Abdellah ben Mohamed Ibrahim Al-Cheikh, avec lequel il a passé en revue les efforts diplomatiques consentis par l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite en vue de solutionner les crises qui secouent nombre de pays arabes, a indiqué mercredi un communiqué de l'APN.

L'entretien a eu lieu en marge des travaux du 15e congrès de l'Union des Assemblées des pays membres de l'Organisation du congrès islamique (OCI), a indiqué le communiqué de la chambre basse du parlement qui a précisé que la rencontre entre M. Chenine et M. Al-Cheikh avait porté sur les retombées des crises qui secouent nombre de pays arabes et musulmans, ainsi que les efforts diplomatiques consentis par l'Algérie et le Royaume pour y mettre un terme.

Les deux responsables ont abordé également les derniers développements de la question palestinienne, notamment suite à l'annonce du «Deal du siècle», a ajouté le communiqué.

S'exprimant à cette occasion, M. Chenine a réitéré la disposition du Parlement algérien à contribuer «efficacement» dans l'action interparlementaire commune des pays membres à l'OCI, mettant en avant le rôle de la diplomatie parlementaire en termes de promotion de l'interaction entre les institutions législatives et dans le cadre des unions parlementaires régionales et internationales «pour la défense de nos causes justes et légitimes».

Abordant la cause palestinienne, M. Chenine a rappelé la position de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et son soutien à sa cause ainsi qu'à toutes les démarches susceptibles de garantir l'établissement d'un Etat palestinien souverain avec Al-Qods pour capitale.

…et Ghannouchi

Booster les efforts de développement et la coopération bilatérale

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, et le président de l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, ont convenu, mercredi dernier à Ouagadougou (Burkina Faso), de booster les efforts de développement et la coopération bilatérale, notamment dans les régions frontalières, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

L'entretien de M. Chenine avec son homologue tunisien, en marge de la 15e Conférence de l'Union des Assemblées des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a permis de présenter «une vision prospective des actions envisagées par les deux pays dans le cadre du processus de complémentarité, eu égard à la synergie et aux liens de fraternité et de voisinage qui les unissent», indique le communiqué, ajoutant que les deux responsables ont convenu de «booster les efforts de développement et de coopération, notamment dans les régions frontalières».

L'importance de la coordination pour faire face au fléau terroriste, «un ennemi commun pour les deux pays» a également été mise en avant, précise le document.

Le président de l'APN avait rencontré, mardi, la présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Gabriela Cuevas, avec laquelle il a examiné plusieurs dossiers d'actualité sur la scène internationale, en particulier la crise en Libye».

L'entretien de M. Chenine avec le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Sakandé Alassane Bala, a permis aux deux parties d'examiner par ailleurs les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir, et de passer en revue certaines questions d'actualité, notamment celles en relation avec la sécurité et la stabilité de la région.