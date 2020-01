Consultations sur le plan d’action de l’Énergie : M. Arkab reçoit l’expert Nourredine Leghliel

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, l’expert international pétrolier et boursier algérien, établi en Suède, Nourredine Leghliel, dans le cadre des réunions de consultation visant l’implication des compétences algériennes dans le mise en œuvre du plan d’action sectoriel, indique un communiqué de ce ministère. Cette entrevue, qui s’est déroulée au siège du ministère, entre dans «le cadre de la concertation du secteur de l’Énergie avec les experts et les compétences algériens résidents et non-résidents, en vue de promouvoir le développement du domaine minier national qui recèle des potentialités énormes, mais qui reste sous-exploré», a précisé la même source.

À cette occasion, le ministre a souhaité «la contribution de ces compétences dans la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement, notamment dans le secteur de l’Énergie, appelé à connaître un important essor, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et dans les hydrocarbures, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour le partenariat et l’investissement», a ajouté le communiqué.

M. Arkab a mis l’accent, en outre, sur l’importance de mettre l’expérience et l’expertise acquises par ces experts, notamment à l’international en faveur du développement de l’économie nationale.

De son côté, M. Leghliel a salué cette initiative et s’est dit «disposé à mettre son expérience et son expertise pour contribuer à l’effort national pour réaliser le développement économique et social de notre pays».

