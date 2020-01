Sétif : Démantèlement d’un réseau de falsification de billets

Les services de police de Sétif ont démantelé un réseau constitué de cinq personnes dont l’âge varie entre 23 et 53 ans et qui opérait dans la falsification de billets de banque et le trafic de psychotropes.

L’opération, qui est a mettre à l’actif des éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’El-Eulma, après l’exploitation minutieuse d’informations faisant état d’une tentative de mise sur le marché dans cette ville de faux billets, s’est traduite par l’arrestation de trois suspects à bord d’un véhicule en possession de 100 millions de centimes en fausses coupures de 1.000 dinars.

Les investigations permettront d’arrêter deux autres individus, et la perquisition de leurs domiciles se traduira par la découverte de 33 millions de centimes en fausses coupures de 2.000 dinars imprimées, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Sétif.

Un ordinateur, des imprimantes et d’autres matériels ont été saisis dans l’un des domiciles, ainsi que 150 comprimés psychotropes. Les cinq mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes.

F. Zoghbi