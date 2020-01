Saisie de plus de 300 Kg de kif à Tipaza et Naâma (MDN)

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés à Naâma lors d’une opération qui s’est soldée par la saisie de 283,4 kilogrammes de kif traité , a indiqué Mercredi, le MDN, dans un communiqué. En outre, deux autres narcotrafiquants en possession de 50 kilogrammes de la même substance ont été appréhendés à Tipaza.

Des détachements de l’ANP ont également , interpellé dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, en coordination avec les services de police , trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna, Khenchla et Rélizane.

Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Djanet, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 117 individus et saisi 29 morceaux de dynamite, 35 détonateurs, 27 mètres de mèche de détonation, 8 véhicules tout-terrain, 80 groupes électrogènes, 26 marteaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux et 48 sacs de mélange de pierres et d'or brut.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté, à Tindouf, un contrebandier et saisi 19080 litres de carburants et 3,440 tonnes de denrées alimentaires, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Biskra, deux individus en leur possession deux fusils de chasse.

N B/ Redaction Web