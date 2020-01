Crash d'un avion militaire à Oum El-Bouaghi : M. Djerad présente ses "sincères condoléances" aux familles des deux victimes

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses "sincères condoléances" aux familles des deux victimes du crash d'un avion militaire, survenu lundi soir dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi, indiquent mardi les services du Premier ministre dans un communiqué."A la suite du tragique accident d'un avion militaire survenu dans la nuit de lundi dans la wilaya de Oum El Bouaghi et qui a entraîné la mort du pilote et de son assistant, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a tenu à exprimer ses plus sincères condoléances aux familles des deux victimes et au Général-Major Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major par intérim de l'Armée Nationale Populaire. A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons", lit-on dans le communiqué.(APS)