Crash d'un avion militaire à Oum El Bouaghi: Le Président Tebboune observe une minute de silence à la mémoire des deux pilotes

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale a observé, mardi, lors d'une visite effectuée au siège du ministère de la Défense nationale, une minute de silence à la mémoire des deux victimes du crash de l'avion militaire survenu à Oum El Bouaghi et à la mémoire du défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah.

A l'entame de son allocution prononcée devant le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, les commandants des forces, les chefs de départements de l'ANP, et le commandant de la première région militaire, le Général-Major Ali Sidane, et diffusée, via visioconférence, aux cadres et éléments de l'ANP, le Président Tebboune a demandé d'observer une minute de silence à la mémoire du regretté Ahmed Gaïd Salah".

Il a demandé également d'observer une minute de silence à la mémoire des deux pilotes martyrs décédés dans le crash de l'avion militaire survenu dans la nuit de lundi à mardi à Oum El Bouaghi. (APS)