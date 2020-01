Récupération d'un montant volé de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros ( police)

Les éléments de la Division ouest de la Police judiciaire de la Sûreté d'Alger ont mis fin aux agissement d'une association de malfaiteurs et récupéré un montant vole de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros, a indiqué lundi , le chef Brigade de lutte contre l'atteinte aux biens.

Lors d'une conférence de presse animée au siège la Division Ouest de la Sûreté d'Alger, le lieutenant Bouguerra Abdenour a fait état du démantèlement d'une bande de malfaiteurs de cinq membres, dont des repris de justice, auteurs de plusieurs vols par effraction.

Les investigations menées par les éléments de la Division, soutenus par différents moyens techniques et scientifiques, ont permis l'identification et l'arrestation du suspect principal, lequel a révélé l'identité des autres membres de ce réseau criminel activant dans plusieurs communes ouest d'Alger, a-t-il ajouté.

Après l'extension de la compétence territoriale et en coordination avec le procureur de la République territorialement compétent, des mandats de perquisition des domiciles des suspects ont été délivrés, ce qui a donné lieu à la récupération un montant de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros ainsi que des téléphones portables et une arme blanche (un sabre samouraï), a-t-il poursuivi.

Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu la même source.