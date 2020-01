Tunnel autoroutier de Bouira: fermeture provisoire de mardi à minuit au vendredi à 00h00 (ADA)

Le Tunnel autoroutier d'Ain Chriki de Djebahia (Bouira) sera fermé provisoirement à partir de mardi 00h00 jusqu'au vendredi prochain à minuit, en raison des travaux au niveau de ce tunnel, a annoncé l'Algérienne des autoroutes (ADA).

"Dans le cadre de la mise à niveau de la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia (Bouira), et à la suite de l'installation des équipements de contrôle de sécurité, l'ADA compte engager à partir de mardi 28 janvier à 00h00 une opération de revêtement de la chaussée du tunnel autoroutier d'Ain Chriki de Djebahia à Bouira, en béton à l'intérieur et aux entrées et sorties des tubes du tunnel sur un linéaire de 1.400 m avec le recours à la technologie de géo-grille, permettant et améliorant la résistance à la déformation de l'ensemble de la couche routière", a indiqué un communiqué de l'ADA.

"Pour ce faire et afin de minimiser au mieux le gêne qui sera occasionné par les travaux, l'ADA a programmé la fermeture du tunnel en deux phases", a précisé la même source.

La première phase concernera les travaux dans le premier tube (sens Alger vers Sétif) pour trois jours et qui débutera ce mardi à minuit, tandis que la seconde phase concernera le deuxième tube du tunnel (T2) et sera engagé dans les prochains jours et fera objet d'un communiqué ultérieurement.

A cet effet, le trafic sera dévié vers la liaison RN05 (Oued Rekkem) et retour vers l'autoroute par l'échangeur de Djebahia concernant le sens vers Alger.

S'agissant du sens vers Bouira, le trafic sera dévié vers le deuxième tube du Tunnel (T2) maintenu ouvert à la circulation.

L'ADA a recommandé aux usagers la plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celui du personnel travaillant sur l'autoroute.

Elle s'excuse auprès de ses usagers pour le désagrément causé par ces travaux, visant à renforcer la sécurité dans le tunnel et les remercie pour leur compréhension. (APS)