Une casemate pour terroristes détruite à Tizi-Ousou

Une casemate pour terroristes a été détruite, lors d'une opération de fouille et de ratissage à Tizi-ouzou, a indiqué Lundi, le MDN, dans un communiqué.

Selon la même source, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 11 individus et saisi 30 groupes électrogènes, 16 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux et (930 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Batna, Ouargla, et Tiaret ,six individus et saisi trois fusils de chasse et une quantité de cartouches, tandis qu'un contrebandier en possession de 3730 unités de tabac a été arrêté, à Tébessa.

Dans un autre contexte, des Garde-côtes ont mis en échec à Oran, une tentative d'émigration clandestine de 11 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, In-Amenas, Aïn Témouchent et Tébessa.

Rédaction Web