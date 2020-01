Le ministre émirati des Affaires étrangères entame une visite de travail en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a entamé lundi une visite de travail en Algérie.

Le ministre émirati a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Le chef de la diplomatie émiratie aura, lors de cette visite, des entretiens avec son homologue, Sabri Boukadoum.

"Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations de fraternité unissant les deux pays frères, et devra permettre de procéder à une évaluation de la coopération bilatérale dans toutes ses dimensions et d'examiner les perspectives de son renforcement, notamment en matière de partenariat et d'investissement", avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Elle "constituera, également, une occasion pour les deux ministres d'échanger autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye au vu des derniers développements que connait ce pays voisin, et les efforts consentis par l'Algérie et les parties prenantes internationales afin de trouver un règlement politique mettant un terme à la crise à travers le dialogue inclusif entre les parties libyennes, loin de toute ingérence étrangère", avait ajouté la même source.(APS)