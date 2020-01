le 1e regroupement de formation au profit des officiers chargés de la communication: La PC veut communiquer mieux

La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) organise à Bouira , le 1e regroupement de formation au profit des officiers chargés de la communication, a indiqué Lundi, la DGPC dans un communiqué.

Cette formation s’inscrit dans le cadre « du développement et de la modernisation du secteur de la Protection Civile particulièrement dans le domaine des ressources humaines et eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolues au secteur de la Protection Civile notamment en ce qui concerne la prise en charge et la réduction des différents risques, ainsi que la réduction des pertes en vies humaines ».

Au cours de ce regroupement, les officiers chargés de communication, vont présenter les bilans d’activités de l’année 2019 ainsi que le programme d’action en matière de communication et d’information pour l’année 2020.

« Cette rencontre est une occasion pour les chargés de communication d’acquérir des connaissances et le savoir-faire dans le domaine de la gestion de l’information préventive, par l’exploitation idéale des différents outils et instruments de communication disponible » .

Selon le communiqué, elle permettra aussi au participants « d’améliorer leur capacité et intelligence de façon à utiliser et exploiter les réseaux sociaux dans le domaine de la sensibilisation notamment la prévention des risques majeurs ».

