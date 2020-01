Coronavirus: Des mesures préventives à l’aéroport et le port d’Oran (DSP)

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a mobilisé des équipes médicales et doté l’aéroport et le port de caméras thermiques pour prévenir l’arrivée de personnes

porteuses de coronavirus, a appris, dimanche, l’APS, du chargé de la communication de cette institution.

Les caméras thermiques détectent les personnes ayant une température élevée. Les équipes médicales se chargeront d’ausculter les personnes suspectes et de les isoler au cas où elles seraient suspectées d’être porteuses du virus, a expliqué Youcef Boukhari.

Malgré le fait qu’aucun vol direct ne relie Oran à la Chine, foyer principal de la pandémie du Coronavirus, des précautions doivent être prises car des voyageurs en provenance de cette région lointaine peuvent débarquer avec des vols à escales, a encore noté M. Boukhari.

Par ailleurs, la DSP a instruit l’ensemble des établissements de la santé de faire preuve de vigilance quant à la nécessité de renforcer le volet prévention et de prendre éventuellement en charge les cas, dès leur apparition.

A l'instar des pays du monde, l'Algérie a déjà fait face à des virus à large propagation à l'instar du coronavirus, apparu ces dernières années et l’Ebola à travers la mise en place du système national relatif à cette épidémie, a-t-on rappelé. (APS