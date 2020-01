Lutte contre le crime organisé: Plusieurs opérations réussies (MDN)

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Khenchla, par un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec les Services de Sûreté Nationale, a indiqué le MDN dans un communiqué. En outre, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, lors d'opérations distinctes à Tiaret, Tizi-Ouzou et Oum Bouaghi, sept individus et saisi huit fusils de chasse, une quantité de cartouches et d'autres objets.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar , un camion, quatre véhicules tout-terrain, 14000 litres de carburants destinés à la contrebande, deux marteaux piqueurs, deux groupes électrogènes, trois broyeurs de pierres, 50 kilogrammes d'aluminium et 25 kilogrammes de cyanure. Selon la même source , des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 12565 litres de carburants à Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf, alors qu'un contrebandier à bord d'un camion chargé de 8436 unités de différentes boissons a été arrêté à El Oued.

Dans un autre contexte, et dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, 45 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et In-Amenas.

