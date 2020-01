Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la RASD invité forum de l’ONJSA

L’Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) organise Samedi, le forum de la presse sportive dont l’invité sera M. Moussa Salma, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République Arabe Sahraoui Démocratique. Le forum se déroulera samedi 25 janvier 2020 à 14h00, à la salle de presse du stade 5-Juillet d’Alger, a indiqué vendredi un communiqué de l’ONJSA. L’organisation par le Maroc de la phase finale de la CAN de futsal dans la ville occupée d’El Ayoune, sera au menu de ce forum.

Pour rappel, la Fédération algérienne de football a condamné l’organisation par le Maroc de la phase finale de la CAN de futsal dans la ville occupée d’El Ayoune. L’Algérie refuse de participer à cette CAN qui se déroulera sur le territoire occupé du Sahara occidental qui est considéré par l’Union africaine et les Nations Unies comme étant la dernière colonie d’Afrique.

Rédaction Web