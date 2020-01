Accident de circulation d'El-Oued : 11 blessés quittent l’hôpital d’El-Meghaier

Onze blessés du tragique accident de circulation survenu dimanche dernier sur la RN-3 ont quitté mardi l’établissement public hospitalier (EPH) d’El-Meghaier, a-t-on appris auprès du directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued.

Ils portent ainsi à 38 le nombre global de blessés de cet accident ayant quitté à ce jour les structures hospitalières, après avoir reçu les soins nécessaires, a indiqué M.Abdelkader Laouini.

Ne restent donc encore sous suivi médical que neuf (9) blessés, au niveau des EPH d’El-Meghaier (5) et d’El-Oued (4), a-t-il aussi fait savoir, en précisant que cinq (5) d’entre eux sont sous suivi médicochirurgical spécialisé et un sixième en service de réanimation.

Le bilan des victimes s’est alourdi lundi, après le décès d’une treizième personne ayant succombé à ses blessures à l’EPH d’El-Oued.

Une commission d’enquête dépêchée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et constituée de deux inspecteurs et d’un représentant de la direction centrale des urgences médico-chirurgicales, est arrivée mardi dans la wilaya d’El-Oued pour s’enquérir des conditions de prise en charge des blessés au niveau des EPH concernés et des urgences médico-chirurgicales.

L’accident de circulation, une collision entre deux bus de transport de voyageurs, s’était produit dimanche dernier sur la RN-3, reliant les communes de Still (El- Oued) et d'Oumach (Biskra).

