Arrestation de 43 individus et saisie de 5 camions de mélange d’or brut et de pierres (MDN)

Des détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes ont intercepté, le 20 janvier, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 43 individus et saisi 5 camions chargés de mélange d’or brut et de pierres, 5 véhicules tout-terrains, ainsi que 14 groupes électrogènes, 7 marteaux piqueurs et 10 détecteurs de métaux.

D’autre part, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, 3 narcotrafiquants et saisi 6290 comprimés psychotropes et 1,4 kilogramme de kif traité lors d’opérations distinctes à Bordj Bou Arreridj, Béchar et Tlemcen, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Tébessa, un contrebandier à bord d’un véhicule utilitaire chargé de 20750 cartouches de cigarettes.

