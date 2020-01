MDN : 8 éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale huit éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt/2e RM, Boumerdès/1re RM et El-Oued/4e RM, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à Skikda/5e RM et Boumerdès/1re RM, trois casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale(MDN).