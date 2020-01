Les vols Alger et Oran se feront de et vers l'aéroport de Valence au lieu de Alicante (Air Algérie)

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, a décidé de prendre en charge, les passagers bloqués à Alicante , suite à la fermeture à l’aéroport d’Alicante , en raison des conditions météorologiques difficiles. Selon Amine Andaloussi, le porte –parole d’Air Algérie « les vols Alger et Oran d'hier et aujourd’hui se feront de et vers l'aéroport de Valence au lieu de Alicante », a-t-il assuré.

NB/ Rédaction Web