Accident de la circulation à El Oued : Le bilan s’alourdit à 13 décès (actualisé)

Le bilan des victimes du tragique accident de la circulation survenu dimanche sur la RN-3, s’est alourdi à 13 morts, a-t-on appris lundi auprès du directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued.

La treizième victime, un homme de 41 ans, originaire de la wilaya de Bejaia, qui a succombé lundi à ses blessures graves, est déplorée parmi les blessés évacués vers l’Etablissement public hospitalier d’El-Oued, a précisé Abdekkader Laouini.

D’un autre côté, 27 blessés ont pu quitter lundi l’EPH d’El-Meghaier, après avoir reçu les soins nécessaires, ajoute le même responsable en signalant qu’une vingtaine de blessés sont maintenus en observation, seize (16) à l’EPH d’El-Meghaier et quatre (04) à l’EPH d’El-Oued.

L’accident de circulation, une collision entre deux bus de transport de voyageurs, s’est produit dimanche aux premières heures du matin sur la RN-3, reliant les communes de Still (El- Oued) et d'Oumach (Biskra), selon la Protection civile.

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ont été dépêchés le même jour dans la wilaya d’El-Oued, pour s’enquérir de la situation des blessés de cet accident et des conditions de leur prise en charge sanitaire.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l'accident, et avait chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes.(APS)