Trois narcotrafiquants arrêtés en possession de plus de 7000 comprimés psychotropes (MDN)

La lutte contre le narcotrafic se poursuit par l’ANP . Selon un communiqué du MDN , des détachements combinés de l’ANP en coordination avec les services de la Sûreté Nationale ont appréhendé trois narcotrafiquants et saisi18 kilogrammes de kif traité, 7358 comprimés psychotropes et 2750 unités de différentes boissons, lors d'opérations distinctes menées à El-Tarf, Béchar et Ouargla . Par ailleurs, un individu en possession de 1025 cartouches de munitions et 9700 capsules a été arrêté à Batna.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, quatre individus et saisi trois véhicules tout-terrain, quatre tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que six groupes électrogènes et trois marteaux piqueurs. Les memes services ont également interpellé 30 migrants clandestins aux villes frontalières de Tlemcen, Tindouf, Djanet et El-Tarf.

NB/ Rédaction Web