Lutte antiterroriste: Huit éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés (MDN)

Huit éléments de soutien aux groupes terroristes, ont été arrêtés à Boumerdes, El Oued et Tissemsilit, lors des opérations menées Dimanche, par des détachements de l’ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale , a indiqué le MDN, dans un communiqué. Ces arrestations ont été réalisées grâce à l’exploitation de renseignements. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Skikda et Boumerdes, trois casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale.

Neila B/ Rédaction Web