Benbouzid : Un plan de santé spécial Sud pour la prise en charge des attentes du citoyen

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,Abderrahmane Benbouzid, a fait état, dimanche à El-Meghaier , d’un plan spécial pour la prise en charge de la santé dans le Sud visant la satisfaction des attentes du citoyen.

Le ministre, qui s’enquerrait de l’état de santé des blessés de l’accident tragique survenu dimanche sur la RN-3 et pris en charge au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH) d’El-Meghaier (160 km d’El-Oued), a fait part de l’existence d’un plan spécial pour la bonne prise en charge sanitaire du citoyen, notamment dans ce genre de cas d’urgences.

M.Benbouzid a assuré, à ce titre, d’une "véritable rupture avec les pratiques du passé dans le secteur de la santé, conformément aux orientations du Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, concernant la promotion des prestations de santé dans le Sud, à travers la réalisation de nouvelles structures ou leur renforcement en équipements et en encadrement humain qualifié".

Ce plan vise "une amélioration des prestations fournies aux malades et l’équipement des structures hospitalières en matériels médico-chirurgicaux permettant aux praticiens et paramédicaux d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions et d’améliorer aussi les prestations de santé dans les maternités".

L’accident de circulation, une collision entre deux autocars, est survenu dimanche aux premières heures du matin sur la RN-3, à une dizaine de kilomètres au Nord de la commune de Still (El-Oued) en direction de la wilaya de Biskra faisant 12 morts et 59 blessés.

Concernant les blessés, 38 sont au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) d’El-Meghaier, 11 autres ont été transférés, au vu de la gravité de leur état, aux EPH de Biskra (6) et d’El-Oued (5), tandis que 10 blessés ont quitté l’hôpital d’El-Meghaier après avoir reçu les soins nécessaires, selon la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l'accident, et a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes.

