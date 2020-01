Air Algérie: Les vols vers Alicante reportés ( porte-parole)

Les Vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport d'Alicante-Elche sont reportés pour la journée de lundi 20 Janvier , et ce en prévision de la réouverture de l’aéroport vers 14h, a indiqué Dimanche, Amine Andaloussi, porte -parole de la compagnie aérienne nationale Air Algérie . Cette décision a été prise suite à la fermeture de l’aéroport d'Alicante-Elche dimanche , sur décision des autorités espagnoles ,en prévision de vents forts tempétueux et en proie à des inondations.

Neila. B / Rédaction Web