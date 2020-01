Week-end mortel : 16 morts sur les routes et par asphyxie

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés ces dernières 48 heures, a indiqué Dimanche, la Direction Générale de la Protection Civile, dont 13 accidents les plus mortels, ayant causé la mort sur place , de 12 personnes et des blessures à 31 autres .

Le monoxyde de Carbone continue également à faire des ravages. selon la même source , quatre cas de décès par intoxication du monoxyde de carbone CO ont été enregistrés suite à l’utilisation des appareils de chauffage, chauffe-bain et moteur de véhicule , dans les wilayas de Boumerdes, Djelfa et Sidi Bel Abbes. En outre, 20 personnes incommodées par le gaz CO ont été secourues à Khenchla, Mila, Sétif, Naâma, Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaia.

Neila B/ Rédaction Web