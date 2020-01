34 personnes incommodées par le CO secourues ces dernières 48h (PC)

Le monoxyde de carbone continue de faire des ravages. Un homme est décédé asphyxié par le CO émanant d’un chauffage à l’intérieur de son domicile à M’Sila a indiqué Samedi , la DGPC, dans un communiqué .

Selon la même source, l’intervention des unités de la PC a permis ces dernières 48 h, de sauver 34 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co, émanant des appareils de chauffage et chauffe bain à travers les wilayas de Sétif, Tipaza , Constantine Tiaret, Tébessa, Bouira Guelma Bordj Bou Arreridj, M’Sila, Blida, Naama, Djelfa et Ghardaïa. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales à bord des ambulances de la PC, suite à des soins d’urgence.

Neila B/ Rédaction Web