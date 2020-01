Affaire KIA Motors : Les précisions du ministére de l'Industrie

Suite à la publication dans l’édition d’El Moudjahid du mercredi 15 décembre 2019 de l’article intitulé « KIA Motors corporation : soutien du projet de production de Gloyiz, le ministère de l’Industrie et des Mines indique qu’il n’a reçu aucune correspondance de KIA ou d’un autre opérateur exerçant en Algérie.

Le ministère informe que sa mission consiste à édicter lois et règlements et veille à leur application et au respect du cahier des charges et des normes liées au montage de véhicules et n’interfère pas dans les relations commerciales entre les entreprises locales et leurs partenaires.

RN