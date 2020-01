Autoroute est-ouest : Interruption du trafic à Mascara et Ain Defla

Interruption du trafic au niveau du tronçon Zahana à Mascara…

Une interruption momentanée du trafic sur l'autoroute est-ouest est survenue, durant la journée d’hier au niveau du tronçon Zahana (Mascara) dans les deux sens (Mascara-Sidi Bel Abbès et Mascara-Relizane) en raison de la programmation par la société Sonelgaz des travaux de passage d'une ligne électrique à moyenne tension, a indiqué jeudi un communiqué de l'Algérienne des autoroutes (ADA). Soutenus par les éléments de la Gendarmerie nationale, les patrouilles et services techniques de l'ADA étaient mobilisés pour assurer la sécurité des usagers de l'autoroute.

… et du tronçon Bir Ould Khelifa à Ain Defla

Une interruption momentanée du trafic sur l'autoroute Est-Ouest est aussi survenue, durant la journée d’hier, au niveau du tronçon Bir Ould Khelifa dans la wilaya d'Ain Defla, et ce, dans les deux sens (tronçon Bir Ould Khelifa vers Alger et Oran), en raison des travaux de tirage d'une ligne électrique de haute tension, a indiqué un communiqué de l'Agence nationale des autoroutes. Ces travaux ont été programmés par la Sonelgaz en vue d'éviter la chute d'une ligne électrique de haute tension (60 KV) dont une partie a été volée au niveau de l'autoroute, précise le communiqué. Soutenus par les éléments de la Gendarmerie nationale, les patrouilles et services techniques de l'ADA étaient mobilisés pour assurer la sécurité des usagers de l'autoroute.