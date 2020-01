Prise en charge des malades atteints de scoliose : 46 interventions au cours des 3 dernières années

Rien qu’en matière de prise en charge des malades atteints de la scoliose, l’Algérie a économisé pas moins de 46 milliards de centimes au cours des trois dernières années, et ce, grâce aux nouvelles techniques de réadaptation de la scoliose qui, depuis quelques temps, sont assurées et maîtrisées par la clinique spécialisée en chirurgie orthopédique et rééducation fonctionnelle des victimes d’accidents du travail de Misserghine à Oran, qui vient de décrocher son certificat "ISO 9001" version 2015. Selon son directeur, certains soins et prestations qui nécessitaient un déplacement à l’étranger sont désormais assurés par cette clinique.

L’on croit savoir à ce propos, que 46 interventions de réadaptation de la scoliose ont été réalisées au niveau de cet établissement durant les trois dernières années. Le coût d’une seule intervention de ce type à l’étranger est estimé à

1 milliards de cts, selon le même responsable.

La clinique a aussi réalisé 16 poses de prothèses d’épaule, l’un des procédés les plus compliqués dans ce domaine. Pour le même responsable, l’obtention de la certification «Iso2001» dans sa version 2015, permet une amélioration des prestations et du système de cet établissement. L’un de ses objectifs est la réalisation d’un centre de référence international dans cette clinique qui aura pour mission l’acquisition de nouvelles techniques, échange de l’expérience et du savoir-faire avec d’autres structures de référence.

Il convient de souligner que la clinique de Misserghine est unique dans son genre à l’échelle nationale et elle relève de la CNAS.

Amel S.