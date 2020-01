Six casemates pour terroristes détruites à Médea (MDN)

Six casemates pour terroristes ont été détruites, par un détachement de l’ANP , lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Oued Boukhirane à Médéa, a indiqué Jeudi, le MDN , dans un communiqué . Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’ANP, ont arrêté, le 15 janvier, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Tébessa et Boumerdes, a jouté la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières ont saisi 65 kilogrammes de kif traité à Tlemcen, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées dans la même wilaya , 11 narcotrafiquants en leur possession 25,5 kilogrammes de kif traité et 1000 comprimés psychotropes.

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé, à Biskra, Ghardaïa et El-Oued, quatre individus et saisi 13874 comprimés psychotropes et 1356 boites de médicaments, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, trois individus et saisi seize groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs et deux détecteurs de métaux.

