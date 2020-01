Saisie de 13000 euros non déclarés à l'aéroport Houari-Boumediene (DGSN)

La Police des frontières de l'aéroport international Houari-Boumediene a saisi 13000 euros non déclarés que possédait une personne qui s'apprêtait à embarquer vers Dubaï, indique mardi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

"Les forces de police des frontières de l'aéroport Houari-Boumediene ont interpellé un (01) présumé auteur qui s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Dubaï, en possession de 13000 euros non déclarés, en infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger", précise la DGSN. "Le mis en cause a été remis ainsi que la somme confisquée aux services enquêteurs pour continuation de l'enquête", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment le commerce illégale de boissons alcoolisées, "les éléments de la sûreté urbaine extra-muros Hassani-Abdelkrim à El-Oued ont interpellé un (01) présumé auteur impliqué dans une affaire liée à la vente illicite de boissons alcoolisées, lors d'un point de contrôle et ont récupéré (19800) unités destinées au marché informel", a fait savoir la DGSN. (APS)