Aides humanitaires algériennes au peuple libyen : Le Croissant-Rouge libyen adresse ses remerciements au Président de la République

Le Croissant-Rouge libyen a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les aides humanitaires envoyées par l'Algérie au peuple libyen.

Dans une lettre adressée au Président de la République, le Croissant-Rouge libyen a fait part de ses plus vifs remerciements et exprimé sa gratitude au Président de la République pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, la "profondeur des liens entre les deux peuples frères".

Plus de cent (100) tonnes d'aides humanitaires ont été acheminées dernièrement vers la Libye sur instruction du Président de la République, avec la participation de l'Armée nationale populaire (ANP).

Après avoir précisé que cet élan de solidarité, sous l'égide du Président Tebboune, avait eu un "grand retentissement", le Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi, a souligné que la convention de partenariat et de coopération en matière humanitaire signée entre le Croissant-Rouge algérien et son homologue libyen contribuera à "la promotion des relations entre les deux organisations humanitaires au service de la préservation de la dignité et de l'unité des deux peuples frères".

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a signé, lundi, avec le Croissant-Rouge libyen une convention de partenariat visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération entre les deux associations humanitaires. Le CRA a acheminé le jour même vers la Libye des aides humanitaires constituées de denrées alimentaires, de médicaments et de couvertures.(APS)

Le Croissant-Rouge libyen a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les aides humanitaires envoyées par l'Algérie au peuple libyen.

Dans une lettre adressée au Président de la République, le Croissant-Rouge libyen a fait part de ses plus vifs remerciements et exprimé sa gratitude au Président de la République pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, la "profondeur des liens entre les deux peuples frères".

Plus de cent (100) tonnes d'aides humanitaires ont été acheminées dernièrement vers la Libye sur instruction du Président de la République, avec la participation de l'Armée nationale populaire (ANP).

Après avoir précisé que cet élan de solidarité, sous l'égide du Président Tebboune, avait eu un "grand retentissement", le Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi, a souligné que la convention de partenariat et de coopération en matière humanitaire signée entre le Croissant-Rouge algérien et son homologue libyen contribuera à "la promotion des relations entre les deux organisations humanitaires au service de la préservation de la dignité et de l'unité des deux peuples frères".

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a signé, lundi, avec le Croissant-Rouge libyen une convention de partenariat visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération entre les deux associations humanitaires. Le CRA a acheminé le jour même vers la Libye des aides humanitaires constituées de denrées alimentaires, de médicaments et de couvertures.(APS)