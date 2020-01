43 morts sur les routes en une semaine(PC)

Les unités de la protection civile ont mené 13368 interventions en une semaine, ayant permis la prise en charge de 12 871 personnes malades et blessées, a indiqué la DGPC dans un bilan durant la période allant du 05 au 11 janvier. Ainsi, 2139 interventions ont été effectuées suite à 1184 accidents de la circulation ayant causé le décès de 43 personnes et des blessures à 1307 autres, traitées et évacuées vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila avec 7 personnes décédées et 56 autres blessées pris en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 34 accidents de la route. En outre, les secours de la PC ont effectué 948 interventions pour procéder à l'extinction de 588 incendies urbains, industriels et autres. Par ailleurs, 4642 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 3980 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

NB/ Rédaction Web