Trafic aérien suspendu au niveau des aéroports à l’Est du pays

Le trafic aérien au niveau des aéroports de Sétif , Batna et Annaba, est suspendu ce Mardi , en raison des mauvaises conditions climatiques , a indiqué le porte-parole de la compagnie aérienne nationale Air Algérie , Amine Andaloussi. « Air Algérie informe les voyageurs de l’ arrêt de l’exploitation des aéroports de Sétif, Batna, et Annaba pour cause de mauvaises conditions climatiques à savoir manque de visibilité à cause du brouillard intense », a-t-il précisé , tout en assurant que l’exploitation reprendra dès l’amélioration des conditions climatiques améliorées » .

NB/ Rédaction Web