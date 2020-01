Football / MC Alger : Les supporters protestent devant le siège de Sonatrach

Irrités par la situation actuelle que vit leur club sur le plan de gestion, des supporters du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) ont organisé lundi un sit-in de protestation devant le siège de l'actionnaire majoritaire, Sonatrach, à Alger.

Ils étaient nombreux à exprimer par des chants et slogans leur colère et déception, suite notamment au conflit né entre le directeur général sportif Fouad Sakhri et le président du Conseil d'administration Achour Betrouni, à travers leurs déclarations par presse interposée.

Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les revendications réclamées par les supporters tournaient autour du départ de ces deux

dirigeants et la délocalisation des entraînements de l'équipe de l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Bénian (Alger).

Les fans du "Doyen" ont souligné aussi la "nécessité" de "libérer le Mouloudia", où la gestion de la compagnie nationale des hydrocarbures continue d'être contestée par des "irréductibles" du MCA.

Le conflit entre Sakhri et Betrouni a éclaté peu avant le limogeage de l'entraîneur français Bernard Casoni en décembre. Alors que le second voulait préserver le technicien marseillais jusqu'à la fin de la phase aller du championnat pour ensuite faire une évaluation, le premier s'était empressé de le remercier pour le remplacer par le Directeur technique sportif (DTS) Mohamed Mekhazni. Betrouni n'avait alors pas hésité à qualifier cette décision d'"irréfléchie", la jugeant "loin d'être sage".

Le bras de fer entre les deux hommes a empiré après la libération par Sakhri des deux défenseurs centraux Farouk Chafaï et Ayoub Azzi, partis respectivement rejoindre le club saoudien de Damac FC et qatari d'Umm Salal.

Pas plus tard que samedi, Sakhri a reconnu l'existence de "divergences" entre lui et Betrouni qu'il a critiqué ouvertement : "Quand on veut viser plus haut et progresser, il y a toujours quelqu'un qui vous tire vers le bas. Betrouni ne fait que s'opposer aux décisions que je prends", a-t-il accusé sur le plateau de la télévision nationale.

Pour mettre le holà, la direction de Sonatrach aurait convoqué les deux hommes pour une réunion d'urgence, mardi.

D'autre part, le technicien français Franck Dumas, qui vient de résilier son contrat avec le CA Bordj Bou Arréridj, hésite à remplacer son compatriote Bernard Casoni. Aux dernières informations, l'ancien coach de la JS Kabylie aurait fait faux bond au MCA pour s'engager avec le CR Belouizdad, détenteur du titre honorifique de champion d'hiver.

La démarche initiée par les supporters du MCA intervient après celles faites par les fans d'autres clubs à l'image du MC Oran, de l'USM El-Harrach et de l'USM Alger, qui avaient demandé de mettre leurs clubs respectifs dans de "meilleures conditions", notamment sur le plan financier. (APS)