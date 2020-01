22 personnes mortes asphysiées par le Monoxyde de Carbone depuis le début de l'année (PC)

Vingt-deux personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone CO et 194 autres secourues par les éléments de la protection civile ,depuis le début de l’année 2020, a indiqué Lundi, la Direction Générale de la Protection Civile.

Ces dernières 24h, ce sont 58 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et chauffes bain ont été sauvées de justesse à travers les wilayas : Alger, Constantine, Batna , Naama , Médéa , Biskra , Blida , Oum El Bouaghi , Ain Temouchent , Bordj Bou Arreridj , Ain Defla , Bouira et Ghardaia . Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les structures sanitaires, a précisé la même source.

Neila B/ Rédaction Web