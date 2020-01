Tébessa : Arrestation d'un élément de soutien aux groupes terroristes

Un détachement combiné de l'ANP a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa/5e Région militaire.

D’autres détachements ont appréhendé, à Tamanrasset/6e RM, 47 personnes de différentes nationalités et saisi un véhicule tout-terrain et divers matériels, alors que d'autres éléments ont intercepté, à Tébessa/5e RM, six camions chargés de cuivre et de fer et 2.450 cartouches.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, à Oran/2e RM et Beni-Ounif/3e RM, deux narcotrafiquants et saisi un véhicule touristique et 10,2 kilos de kif traité.

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2e RM et Annaba/5e RM, des tentatives d'émigration clandestine de 27 personnes, tandis que 49 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen et Tiaret/2e RM, Bechar/3e RM, Khenchela et Tébessa/5e RM.

Destruction d'une mosaïque

Une mosaïque, découverte il y a quelques jours dans la commune de Négrine (120 km au sud de Tébessa), a été détruite par des inconnus. Découverte par les membres de "l'Association communale pour la protection du patrimoine et la préservation de l'environnement et les ruines" lors des travaux de restauration de l'ancien palais de cette collectivité, les autorités locales et la direction de la culture ont été informées sur le sujet. Selon le premier diagnostic effectué par les archéologues de la direction de la culture, cette antiquité est la mosaïque d'un monument funéraire datant du 4e ou 5e siècle après J.C. (à la fin de la période romaine).

Le ministère de la Culture et le Centre national d'études et de recherches archéologiques ont été informés pour prendre les mesures nécessaires.