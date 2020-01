Tissemsilt : Décès du moudjahid Baroud Mohamed

Le moudjahid Baroud Mohamed est décédé samedi à Theniet El Had (Tissemsilt) à l’âge de 74 ans, a-t-on appris du directeur du musée du moudjahid, Mohamed Adjed.

Le défunt, né en 1946 à Theniet El Had, fut un des plus jeunes moudjahidine de la zone 3 de la Wilaya historique V (Ouarsenis) ayant rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au début de 1960, a-t-il indiqué.

Le regretté Baroud Mohamed a exercé comme enseignant du primaire après l’indépendance.