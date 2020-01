La Tariqa El-Kadiria en Algérie et en Afrique exhorte les Libyens à "tarir les sources de la discorde"

La Tariqa (confrérie) El-Kadiria en Algérie et en Afrique a exhorté le peuple libyen à œuvrer au bannissement de la violence et au tarissement des sources de la discorde et à la promotion de la réconciliation et du consensus.

"La Mechiakha (chefferie) de la Tariqa El-Kadiria en Algérie et en Afrique en général exhorte le peuple libyen frère à œuvrer au bannissement de la violence et au tarissement des sources de la discorde et à faire de la réconciliation et du consensus un point de mire", indique dimanche un communique signé par le Cheikh Hassani El-Hassen Ben Mohamed Benbrahim Cherif.

L'Algérie qui encourage les Libyens au dialogue et à la réconciliation, accueille favorablement toute initiative en faveur de l'unité des peuples et de l'arrêt de l'effusion du sang, ajoute le communiqué.

Soulignant "l'importances de l'unité, de la cohésion, du développement de l'esprit de fraternité entre musulmans et du bannissement de la division et des dissensions", la Mechiakha de la Tariqa El-Kadiria rappelle que "l'union est une force au service du bien et la discorde une faiblesse qui mène à la destruction". (APS)