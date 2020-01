Lutte contre le crime organisé: Arrestation de plus de 120 personnes en 24h (MDN)

Plusieurs opérations ont été menées par les détachements de l’ANP au niveau des frontières, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. En ce sens, des détachements de l’ANP ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset, 47 personnes de différentes nationalités et saisi un véhicule tout-terrain, 11 groupes électrogènes, 6 marteaux piqueurs et divers outils et produits de détonation, alors que d’autres Détachements de l’ANP ont intercepté, à Tébessa, 6 camions chargés de cuivre et de fer et 2450 cartouches de différents calibres.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, à Oran/2e RM et Béni-Ounif, 2 narcotrafiquants et saisi un véhicule touristique et 10.2 kilogrammes de kif traité.

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont déjoué, à Oran et Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de 27 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 49 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Tiaret, Béchar et Khenchela et Tébessa .