Médias : Décès de l'ancien journaliste de l'APS Abdelkrim Hamada

L'ancien journaliste de l'agence Algérie presse service Abdelkrim Hamada est décédé hier à Paris à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt, qui a intégré l'agence nationale de presse en 1974, a travaillé au sein de différents services, avant d'occuper les postes de directeur de l'information adjoint et de directeur général adjoint. Il a également été correspondant de l'APS à Dakar et Paris.

Natif de la Casbah et fils du chahid Mohamed Hamada, le regretté a aussi défendu les droits des travailleurs en tant que responsable syndical au sein de l'agence.

En cette triste circonstance, le directeur général de l'APS et l'ensemble des travailleurs présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances et garderont de lui le souvenir d'un professionnel aux remarquables qualités humaines et morales.