Arrivée à Alger du ministre congolais des Affaires étrangères: La situation en Libye au menu

Le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso, est arrivé samedi à Alger pour une visite en sa qualité d’émissaire du président congolais, Denis Sassou N’Guesso, président du Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

M. Gakosso a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et par le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane.

"La visite en Algérie du Chef de la diplomatie congolaise portera sur la situation en Libye et les derniers développements survenus dans ce pays voisin", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE), ajoutant que cette visite "constituera, également, une opportunité pour passer en revue l’état des relations bilatérales et explorer les voies et moyens à même de promouvoir et d’intensifier la coopération entre les deux pays".

Elle "offrira, aussi, l’occasion d'échanger leurs points de vue sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun", conclut le communiqué du MAE.(APS)