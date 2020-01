16 morts dans des accidents de la circulation et par le CO en 48h (PC)

Douze personnes sont mortes sur les routes dans des accidents de la circulation et 4 autres intoxiqués par le monoxyde de carbone, ces dernières 48h, selon un bilan de la Protection Civile.

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 13 accidents les plus mortels, ayant causé le décès de 12 personnes et des blessures à 31 autres.

Selon le même bilan, quatre cas de décès par intoxication par le CO ont été enregistrés , suite à l’utilisation des appareils de chauffage, chauffe-bain et moteur de véhicule . Il s’agit entre autre de décès d’un couple à l’intérieur intoxiqué, par le Co, émanant d’un moteur de véhicule à l’intérieur d’un garage d’un domicile à Sidi Bel Abbes.

Par ailleurs, 20 personnes incommodées par le gaz Co, ont été secourues à Khenchla, Sétif , Naâma, Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaïa.



Neila B/ Rédaction Web