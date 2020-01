Dix terroristes neutralisés en 10 jours (MDN)

Dix terroristes ont été neutralisés, depuis le début de l’année en cours, a indiqué Samedi , le MDN , dans un communiqué. En effet, six terroristes ont été abattus alors quatre autres ont été arrêtés .

Après moins de 24h, de l’élimination de deux terroristes vétérans à Jijel, deux autres terroristes , ont été abattus dans la nuit du 10 janvier ,lors d'une embuscade dans la localité de Boudekhane, wilaya de Khenchela.

Il s’agit du terroriste « Arbaoui Bachir» dénommé « Abou Ishak » qui a rallié les groupes terroristes en 2007 et le terroriste «Zitouni Amara » dénommé «Abou Oubaida » qui a rallié les groupes terroristes en 2001. Cette opération a permis la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs garnis, une bombe artisanale, une grenade, une paire de jumelles et d’autres objets. « Cette opération qualitative réitère, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'Armée Nationale Populaire mobilisées à travers tout le territoire national, à préserver la sécurité de notre pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain », a précisé la méme source.