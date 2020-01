ANEP : Mme Assia Baz nouvelle DG par intérim

Mme Assia Baz a pris jeudi ses nouvelles fonctions de Directrice générale par intérim de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) en remplacement de M. Mounir Hemaïdia. La cérémonie a été présidée par la Secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatma-Zohra Taieb-Ezzraimi, qui a appelé, à cette occasion, l’ensemble des fonctionnaires et des responsables à poursuivre le travail, soulignant que l’ANEP assumait une «lourde mission», d’où l’impératif de relever les défis auxquels elle fait face. Mme Baz, qui occupait le poste de directrice des éditions à l’ANEP, a remercié, pour sa part, le ministre de la Communication et à travers lui le Président Tebboune pour la confiance placée en sa personne, se disant consciente des défis majeurs et la mission délicate qui l’attendent.