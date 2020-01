Crash d’un avion ukrainien : L’Algérie présente ses condoléances aux familles

L’Algérie a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’avion de ligne ukrainien qui s’est écrasé, mercredi, peu après son décollage de l’aéroport de Téhéran. «C’est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du crash de l’avion ukrainien de transport de passagers, mercredi 8 janvier 2020, peu après son décollage de l’aéroport de Téhéran, dont les passagers, toutes nationalités confondues, ont péri», a indiqué dans une déclaration le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Benali Cherif. «Suite à cet accident tragique, l’Algérie présente, en ces circonstances douloureuses, ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et exprime ses sincères sentiments de compassion et de sympathie avec les gouvernements de l’Iran, du Canada, de l’Ukraine, de la Suède, d’Afghanistan, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne».