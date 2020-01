Constantine : 11,6 quintaux de viande avariée saisis

À peine quelques jours après la découverte et la saisie d’une quantité de viande blanche avariée estimée à 7,6 quintaux, les services de la sûreté de la wilaya de Constantine ont récidivé avant-hier,en parvenant à empêcher l’écoulement sur le marché local de 11,6 quintaux de viandes de la même nature et de viscères, ainsi que 11 kg de poisson impropre à la consommation. Selon la cellule de la communication et des relations extérieures, c’est lors d’une opération menée en coordination avec la brigade de l'urbanisme et de la protection de l'environnement relevant de la sûreté de wilaya, de même qu’avec la direction du Commerce, que les éléments du groupe d’intervention rapide 1 ont mis aux agissement de revendeurs véreux, à la suite d’une inspection approfondie d’une vingtaine de commerces effectuée au niveau de deux marchés du centre-ville. La marchandise récupérée, dont la consommation a été déclarée comme potentiellement dangereuse pour les services vétérinaires, a été détruite sur place.

I. B.