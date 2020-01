MC Oran : Les joueurs arrêtent la grève

Les joueurs du MC Oran ont repris mercredi les entraînements au lendemain de la grève qu'ils ont observée pour protester contre la situation financière délicate que traverse le club de ligue 1 de football. Soutenus dans leur démarche par les supporters qui étaient présents dans le stade Ahmed-Zabana, les protégés de l'entraîneur Bachir Mecheri, se sont entraînés finalement ce mercredi matin et sont également appelés à effectuer une deuxième séance en fin de journée, a-t-on appris de leur coach. Par ailleurs et après avoir prévu un stage à Alger la semaine prochaine, la direction du MCO et faute de moyens financiers, devrait poursuivre sa préparation à Oran en prévision de la deuxième partie du championnat qui débutera le 1er février prochain, selon la même source. En attendant, le MCO, cinquième provisoirement au classement, devra se rendre à Tizi-Ouzou le 20 de ce mois pour y affronter la JS Kabylie dans le cadre de la mise à jour du championnat.