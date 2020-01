Deux terroristes vétérans abattus à Jijel (MDN)

Deux dangereux terroristes ont été abattus , Vendredi, lors d’une embuscade à Jijel , a indiqué le MDN, dans un communiqué. Il s’agit du terroriste « Ouga Mahieddine » dénommé « Abou Oubaida » qui a rallié les groupes terroristes en 1993 et le terroriste «Laaouar Chawki » dénommé «Ibrahim Abou Mouslim » qui a rallié les groupes terroristes en 1995.

Cette opération qualitative a permis la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis, deux jumelles de nuit et d’autres objets.

« Cette opération vient de renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'Armée Nationale Populaire, et dénote leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité », a précisé la même source.