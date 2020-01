38 "Harragas" interpellés en mer en 24h (MDN)

Les tentatives d’émigration clandestine se poursuivent malgré les conditions climatiques difficiles. Des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-côtes ont mis en échec à Chlef , Oran et Ain Temouchent, des tentatives d'émigration clandestine de 38 personnes à bord des embarcations de construction artisanale, a indiqué le MDN, dans un communiqué.

Par ailleurs , dans le cadre de la lutte antiterroriste, deux mines et une bombe de confection artisanale ont été détruites à Ain Defla et Sétif, a indiqué Vendredi, le MDN, dans un communiqué.

En outre, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Djanet, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 14 personnes de différentes nationalités et saisi 18 groupes électrogènes, 12marteaux piqueurs, deux pompes à eaux et deux sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi un fusil de chasse à Sétif.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9904 litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras et saisi 1000 paquets de cigarettes à Biskra. Selon la même source , 30 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Boumerdes Tlemcen et Khenchela.

N B/ Rédaction Web