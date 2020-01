ANEP: Assia Baz installée dans sa nouvelle fonction de DG par intérim

Mme Assia Baz a pris jeudi ses nouvelles fonctions de Directrice générale par intérim de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) en remplacement de M. Mounir Hemaïdia.

La cérémonie de passation de pouvoir a été présidée par la Secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatma Zohra Taieb Ezzraimi qui a appelé, à cette occasion, l'ensemble des fonctionnaires et des responsables à poursuivre le travail, soulignant que l'ANEP assumait une "lourde mission" d'où l'impératif de relever les défis auxquels elle fait face.

Mme Baz qui occupait le poste de directrice des éditions à l'ANEP, a remercié, pour sa part, le ministre de la Communication et à travers lui le Président Tebboune pour la confiance placée en sa personne, se disant consciente des défis majeurs et la mission délicate qui l'attendent. Dans ce contexte, Mme Baz a déclaré qu'elle sera aidée par les travailleurs, fonctionnaires et cadres de l'entreprise pour relever le défi, affirmant que le développement de l'entreprise "passe incontestablement par la ressource humaine, à travers l'implication des travailleurs, du syndicat et des partenaires sociaux". Soulignant que la réussite de l'entreprise est "la réussite de tous", la nouvelle DG par intérim a appelé tout un chacun à comprendre la situation de l'entreprise et à travailler ensemble en cette étape, notamment pour préserver les postes d'emplois.

De son côté, M. Hemaïdia a souhaité plein succès à son successeur, appelant à conjuguer les efforts pour assurer le développement de l'entreprise.

Les services du Premier ministre avaient annoncé, mardi, qu'il avait été mis fin aux fonctions du P-dg de l'ANEP, Mounir Hemaïdia. (APS)